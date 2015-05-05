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Написание текста туристической тематики
Задание копирайтеру по написанию текста "храм истины в паттайе"
В ТЕКСТЕ РАСКРЫТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
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ИЛИ НА УСМОТРЕНИЕ КОПИРАЙТЕРА
1. Текст должен быть:
- одним целым и логически развиваться от первого до последнего абзаца
- качественным
- легко читаемым
- полностью решать проблему пользователя
- содержать максимум конкретной информации
2. Текст должен быть структурированный (заголовки, абзацы, списки и т.д.)
3. Оптимальное количество предложений в абзацах: 3-5 предложений. Избегать слишком длинных предложений.
4. Параметры текста:
Среднее количество символов (РЧТ) - 4257
Среднее количество слов (РЧТ) - 650
Среднее количество пассажей (РЧТ) - 138
*РЧТ - размер чистого текста, без учета текста в ссылках
5. Содержимое текста:
- Использовать слова в тексте:
* Внимание! Слова приведены в начальной форме, их можно склонять
истина, храм, фото, паттайя, таиланд, паттайе, truth, отзыв, sanctuary, тайланда, экскурсия, находиться, тук, дерево, строительство, шоу, бат, паттайи, карта, адрес, добраться, можно
- Использовать фразы в тексте:
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ВНИМАНИЕ!
- Фразы в группе расположены по убыванию точной частотности ("![WS]"), поэтому ВЧ, СЧ и наиболее частотные НЧ фразы желательно использовать в тексте в точной форме (прямое вхождение). А остальные НЧ фразы можно: менять слова местами, разъединять, формировать одну фразу на основе нескольких (пример: уборка квартир, лучшая уборка, уборка квартир в Москве - лучшая уборка квартир в Москве. То есть формировать с нескольких фраз одну большую фразу) и т.д. Главное использовать слова из фраз в одном пассаже!
- Пункт "- Использовать СЛОВА в тексте:" содержит самые популярные слова из пунктов: "Использовать ФРАЗЫ в тексте" + "Подсветка из сниппетов" + "Популярные слова в документах конкурентов"", это нужно учесть. Очень желательно использовать эти слова в одном пассаже с ключевыми фразами.
- Если фразу из списка нельзя гармонично интегрировать в текст, то не стоит этого делать. Но при этом не допускать ситуации когда только 10-20% от нужных ФРАЗ или СЛОВ присутствует в тексте.
- При формировании заголовковжелательно использовать слова:
истины, храм, паттайе, sanctuary, truth
- При формировании заголовков
- желательно использовать слова:
истины, комментарий, храм, паттайе, фото, последние, добраться, оставить, комментарии, храма, сетях, посты, добавить, таиланд, записи, паттайя
+ для формирования заголовков- можно использовать также слова и фразы с пунктов "- Использовать слова в тексте" и "- Использовать фразы в тексте"
ВАЖНО!!!
- Ключевые слова по тексту должны быть размещены равномерно, без переспама!
- Если фраз много в пункте "Использовать фразы в тексте" необходимо использовать комбинирование фраз / пересечение слов во фразах. Главное НЕ ПЕРЕСПАМИТЬ!
6. При написании текста можно обращать внимание на документы конкурентов:
http://happyasia.ru/xram-istiny/
http://waytotai.ru/Blog/Post/28
http://life-trip.ru/hram-istiny-derevyannaya-pravda-v-pattaje/
http://thaidni.ru/xram-istiny/
http://udivitelno.com/doma/item/397-derevjannyj-hram
http://travelermap.ru/xram-istiny-v-pattaje-tajland/
http://aroundthailand.ru/hram-istiny-v-pattaje/
http://allcastle.info/asia/thailand/006
http://discover-thailand.ru/xram-istiny.html
http://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g293919-d456350-Reviews-Sanctuary_of_Truth_Prasat_Sut_Ja_Tum-Pattaya_Chonburi_Province.html
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Дополнительные требования к тексту:
1. Уникальность текста от 95% (размер шингла – 6 слов)
2. Это должен быть не SEO текст, переспамленный ключевыми словами!
Текст должен нести в себе конкретику и полезность.
3. Стараться как можно меньше писать общей информации - "ВОДЫ"!
4. Неприемлемо использовать конструкции из нескольких прилагательных, типа “этот фееричный блистательный невероятно красивый предмет”.
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Термины:
1. Пассаж – последовательность слов в тексте страницы, отделенная от других таких же последовательностей одним из знаков препинания или hml-тегом. Разносить ключевую фразу в два разных пассажа – это плохо.
2. Переспам - это манипулирование значениями текстовых факторов, за счет большого и зачастую неоправданного использования повторов ключевых фраз в тексте страницы.
3. Шинглы - это небольшой текстовый фрагмент, который состоит из определенного количества слов, который обрабатывается с помощью специальной методики для последующего анализа. Самый короткий шингл состоит из трех слов, а самый длинный – из восьми.
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