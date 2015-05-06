Требуется человек для получения трех звезд

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки348 просмотров

Требуется человек который знает и получал уже три звезды мастерства. Для написания на мастерство пяти статей.

Желательно филолог.

Пишите стоимость в заявке

10 лет назад
MonarhSlova
Нина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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