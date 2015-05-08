30 текстов о браузерных и клиентских играх.

Добрый день,

Нужно написать уникальные тексты о браузерных и клиентских играх. Заголовки+подзаголовки предоставим.

Приветствуем райтеров с опытом написания текстов именно по онлайн-играм или кто сам активно играет в онлайн-игры.

ТЗ в приложении.

Указывайте, пожалуйста, стоимости за 1000збп и сроки.

С уважением,

Юлия