30 текстов о браузерных и клиентских играх.

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Завершен11 заявок179 просмотров

Добрый день,

Нужно написать уникальные тексты о браузерных и клиентских играх. Заголовки+подзаголовки предоставим.

Приветствуем райтеров с опытом написания текстов именно по онлайн-играм или кто сам активно играет в онлайн-игры.

ТЗ в приложении.

Указывайте, пожалуйста, стоимости за 1000збп и сроки.

С уважением,

Юлия

10 лет назад
PumYulie
Юлия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
4 дня
Спасибо за оперативную работу! Уникальные тексты, очень понравились, и точно в срок!
Всем советую работать с данным заказчиком. Очень четко поставленная задача и своевременная оплата. ТЗ такого качества - редкость.

Заявки фрилансеров

TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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