Если вы любите вкусно готовить и красиво оформлять готовое блюдо, тогда жду ваших предложений. Нужны различные рецепты с пошаговыми фото. Фото красивые, качественные. Т.е. готовите блюдо, фотографируете каждый этап приготовления и описываете ...
30 текстов о браузерных и клиентских играх.
Добрый день,
Нужно написать уникальные тексты о браузерных и клиентских играх. Заголовки+подзаголовки предоставим.
Приветствуем райтеров с опытом написания текстов именно по онлайн-играм или кто сам активно играет в онлайн-игры.
ТЗ в приложении.
Указывайте, пожалуйста, стоимости за 1000збп и сроки.
С уважением,
Юлия
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