Подготовить каталог препаратов для публикации на сайте

Здравствуйте!

В екселе есть посортированный по разным параметрам каталог препаратов. Всего около 400 наименований. Нужно по каждому названию подготовить описание (инструкцию), брать можно отсюда http://www.rlsnet.ru/. Рерайт всего описание делать не нужно.

Главное:

- сделать хорошее оформление, структурность (списки, подзаголовки, таблицы и тп).

- первый абзац из 500 знаков должен быть уникальным

ПРИОРИТЕТ - МЕДИКАМ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ (ПРОВИЗОРЫ)!!!

Другие подробности - обсудим в скайпе.

Цена - 40 руб за 1 описание препарата.

Срок - 3 недели.

ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!

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