Автор-сценарист ролика на ТВ. Срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки215 просмотров

Нужен автор сценариев рекламных роликов на ТВ с опытом работы.

Хронометраж: 10 секунд

Цель:

Наглядно, понятно и просто объяснить покупателю:

1. условия акции;

2. технологию участия в ней;

3. его выгоду от участия.

Обязательно наличие портфолио

10 лет назад
AnastasiaMM
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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