Написание статей для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен41 заявка495 просмотров

Добрый день!

Требуется написать 3–5 уникальных статей на ювелирную тематику (золотые украшения). Объем статей 2–3 тыс. символов.

Статьи нужны «для людей», с интересным содержанием, легко читаемые и грамотные.

Требуемая уникальность — не ниже 95% (проверка по Адвего плагиатус).

По результатам данного проекта возможно сотрудничество на регулярной основе.

Написание статей
10 лет назад
m_alexx
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$20
4 дня
Работа выполнена отлично! Статьи написаны живые и интересные, точно в оговоренные сроки. ТЗ соблюдено и все пожелания учтены. Рекомендую к сотрудничеству как квалифицированного, пунктуального и ответственного специалиста!
Задание было очень интересным. ТЗ сформулировано четко, по пунктам, благодаря чему не вызвало лишних вопросов. В общении Алексей вежлив и доброжелателен. Проверку и оплату произвел очень быстро. Только положительные эмоции от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Автор-сценарист ролика на ТВ. Срочно!

    Нужен автор сценариев рекламных роликов на ТВ с опытом работы. Хронометраж: 10 секунд Цель: Наглядно, понятно и просто объяснить покупателю: 1. условия акции; 2. технологию участия ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 30 текстов о браузерных и клиентских играх.

    Добрый день, Нужно написать уникальные тексты о браузерных и клиентских играх. Заголовки+подзаголовки предоставим. Приветствуем райтеров с опытом написания текстов именно по онлайн-играм или кто сам активно играет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Придумать вопросы на английском языке для креативных людей

    Здравствуйте! Предлагаю несложную, но интересную работу. Сразу должен отметить, что мне нужен постоянный копирайтер, которому действительно интересна тема вебдизайна, дизайна, разработки и прочего, что принято называть креативом. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать статью на тему: исковое заявление о взыскании алиментов

    Тема статьи: исковое заявление о взыскании алиментов (Список ключевых слов будет предложен) Есть сервис проверки соответствия текста Предлагайте свою цену за 1000 знаков с пробелом

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO-рерайт текстов

    Требуется SEO-рерайт текстов по определенным ключам. Порядок работы: 1. Получаете список ключей 2. По каждому ключу подбираете подходящий текст, рерайтите его. В тексте должен встречаться основной ключ и 3-4 ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются тексты о покупке квартир

    Требуется 10 текстов о выборе, покупке квартир. Юридические моменты, правовые вопросы заключения сделки. подробное ТЗ - в наличии. рекомендации к написанию - в наличии Оплата - webmoney R кошелёк - 70р./1000збп ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт на тему дизайн интерьера

    $160

    Добрый день ищу копирайтера, знакомого с терминологией дизайна интерьера и ремонта, который будет писать СЕО статьи, а так же описание к 3D проектам по теме дизайна интерьера, с использованием ключевых слов. Требуются качественные, уникальные ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад