Написание статей для сайта

Задание было очень интересным. ТЗ сформулировано четко, по пунктам, благодаря чему не вызвало лишних вопросов. В общении Алексей вежлив и доброжелателен. Проверку и оплату произвел очень быстро. Только положительные эмоции от сотрудничества!