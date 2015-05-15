Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом. Цель: написание интересных статей для женского сайта. Темы: беременность, роды, ребенок и уход за ним. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки ...
Мойки высокого давления или Электрогенераторы. Как выбрать.
Постоплата webmoney. BL=97
Требование к тексту:
Общие требования к тексту
• Должен содержать ответ на вопрос: как выбрать товар (мойку высокого давления, электрогенератор)и иметь говорящее название. (5 вещей о которых надо узнать перед покупкой мойки высокого давления?)
• аудитория текста: люди, ранее не сталкивавшиеся с выбором этого типа товаров, и не разбирающиеся в параметрах. При этом, текст должен нормально восприниматься специалистами и не вызывать раздражения
• тексты должны быть написаны нейтральным языком
• не стоит описывать личный опыт автора и вообще высказывать оценочные суждения. Все то, что мы говорим, должно подтверждаться фактами
• повествование нужно вести от общего к частному
• не стоит раскрывать значение терминов в материале
• в описании типов товаров и параметров нужно ориентироваться на параметры, доступные пользователю в искомой категории на Маркете
• количество знаков – 3000 - 4000 с пробелами
• все смысловые части должны содержать заголовок
• первый абзац должен содержать общее описание категории, назначения товара и некоторые, наиболее важные разновидности или задачи. Этот абзац будет выводиться на странице категории и привлекать внимание пользователей к материалу
Структуры статей
Выбор по параметрам
Для тех категорий товаров где не существует резко разграниченных кейсов использования. Например, планшеты. Практически все планшеты могут с тем или иным успехом могут решать популярные пользовательские задачи. И здесь нужно, ориентируясь на список доступных на Маркете параметров, помочь пользователю выбрать товар или сузить рамки моделей среди которых пользователю придется выбирать самостоятельно после прочтения статьи.
Выбор по кэйсам использования
Для категорий с явно различающимися кэйсами использования. Например, велосипеды. Естьразличные типы велосипедов, которые не могут использоваться в одних и тех же условиях. Например, шоссейный велосипед довольно затруднительно использовать в горах или походах. В то же время даунхильные велосипеды не очень годны для неспешных поездок по городу (они тяжелые, накат хуже шоссейников и т.п.).
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