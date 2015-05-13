Несколько текстов

Здравствуйте! В екселе есть посортированный по разным параметрам каталог препаратов. Всего около 400 наименований. Нужно по каждому названию подготовить описание (инструкцию), брать можно отсюда http://www.rlsnet.ru/. Рерайт всего описание делать не нужно. ...