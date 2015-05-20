Нужен креативный человек, способный написать текст на русском языке для раздела "Почему мы" на сайте испанской инвестиционной компании. Срок - 2-3 дня. Объем работы - 1000 знаков. Стоимость работы - обсуждается лично.
Написать статьи
Нужно написать для сайта несколько статей.
Для начала статью на тему "Народы Урала".
Требования:
- от 3-4 тысяч символов;
- уникальность текста 100% или близко к этому;
- раскрытие темы;
- оптимизированный под поисковые запросы.
Бюджет - 300 руб. за статью. Немного, но зато гарантировано.
Выбранный исполнитель
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