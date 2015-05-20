Написать статьи

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Завершен36 заявок434 просмотра

Нужно написать для сайта несколько статей.

Для начала статью на тему "Народы Урала".

Требования:

- от 3-4 тысяч символов;

- уникальность текста 100% или близко к этому;

- раскрытие темы;

- оптимизированный под поисковые запросы.

Бюджет - 300 руб. за статью. Немного, но зато гарантировано.

10 лет назад
nashural
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$5
2 дня
Алиса великолепно справилась с работой. Показала себя очень ответственным и просто хорошим человеком! Тему статьи раскрыла максимально полно, при написании даже консультировалась со специалистами. Всем рекомендую!
Павел, спасибо Вам за интересный проект! Получила огромное удовольствие от выполнения задания и от общения с Вами.

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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