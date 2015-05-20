Написать статьи

Нужно написать для сайта несколько статей.

Для начала статью на тему "Народы Урала".

Требования:

- от 3-4 тысяч символов;

- уникальность текста 100% или близко к этому;

- раскрытие темы;

- оптимизированный под поисковые запросы.

Бюджет - 300 руб. за статью. Немного, но зато гарантировано.