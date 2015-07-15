Тексты по воротам, шлагбаумам

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Завершен27 заявок277 просмотров

Необходимо проводить рерайт каталогов, сайтов конкурентов: ворота алютех, дорхан, промышленные ворота и т.д.. Опыт работы в теме желателен. Указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов обязательно.

10 лет назад
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

Dimenty3
Дмитрий 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Рекомендую к сотрудничеству. Скорость и качество устроили.
Все отлично. Рекомендую
Punchi
Олег 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
2 дня
Плодотворно поработали, рекомендую по теме "ворота".
Плодотворно поработали над проектом. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Dimenty3
Дмитрий 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
Punchi
Олег 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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