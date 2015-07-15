Необходимо наполнение сайта автомобильной тематики - постоянное ведение и написание новых статей. Имеется ТЗ с количеством символов и ключевыми фразами. Статья должна полностью отвечать на вопросы пользователя по конкретной теме статьи. ...
Тексты по воротам, шлагбаумам
Необходимо проводить рерайт каталогов, сайтов конкурентов: ворота алютех, дорхан, промышленные ворота и т.д.. Опыт работы в теме желателен. Указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов обязательно.
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