Рерайт-копирайт текста для интернет-магазина общего направления

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен37 заявок408 просмотров

Ранее тексты были написаны, но они не официально-деловой направленности.

Нужно строгим стилем сделать тексты, основываясь на информации уже написанного материала

Общий объём порядка 15 тысяч знаков.

Выбор исполнителя на основе цены за 1 тысячу знаков + портфолио.

примерный список текстов:

О магазине

График работы

Сотрудничество и реклама

Оплата и доставка

Правила покупки

Помощь по сайту

Акции

10 лет назад
nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
спасибо за сотрудничество. Все сделано быстро, чётко, с соблюдением ТЗ. Разжёвывать ТЗ не нужно - одного раза постановки ТЗ достаточно, чтобы Иван выполнил все в лучшем виде.
Заказчик четко знает, чего хочет, поэтому работать легко. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статьи на юридическую тему

    Для сайта по юридическим услугам нужно еженедельно писать 3 статьи, рерайт популярных тем с известных форумов и порталов опыт работы по юридической теме обязателен

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт текстов по строительству

    $200

    Здравствуйте. Требуются авторы на разовый проект, тема: строительство. Оплата 30 руб за 1000 симв б.п. Требуется написать 50 текстов, каждый 3000-5000 симв б.п. Требования: 1. Писать четкий ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Свадебная тематика

    интересует написание текста для группы в ВК мы занимаемся организацией свадьбы в Италии нужен контент в группу.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Набор текста из mp3

    Друзья, требуется регулярный набор тексат из mp3 (2 р в месяц). Сколько будет стоить такой объем: http://www.slavicsac.com/2015/01/04/zhirinovsky/ Оплата только PayPal. Цены (за каждую статью) называйте в $ плз.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты по воротам, шлагбаумам

    Необходимо проводить рерайт каталогов, сайтов конкурентов: ворота алютех, дорхан, промышленные ворота и т.д.. Опыт работы в теме желателен. Указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов обязательно.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение автомобильного сайта

    Необходимо наполнение сайта автомобильной тематики - постоянное ведение и написание новых статей. Имеется ТЗ с количеством символов и ключевыми фразами. Статья должна полностью отвечать на вопросы пользователя по конкретной теме статьи. ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 30 текстов по строительной тематике

    Добрый день! Ищем копирайтера, который на основании зарубежного источника напишет текст. Текстов необходимо 30 штук, тема -строительство собственного дома. Оставляйте заявку, указывайте стоимость, примеры своих работ.

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать статьи

    Нужно написать для сайта несколько статей. Для начала статью на тему "Народы Урала". Требования: - от 3-4 тысяч символов; - уникальность текста 100% или близко к этому; ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать текст для раздела "о нас " на сайте инвестиционной компании

    Нужен креативный человек, способный написать текст на русском языке для раздела "Почему мы" на сайте испанской инвестиционной компании. Срок - 2-3 дня. Объем работы - 1000 знаков. Стоимость работы - обсуждается лично.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад