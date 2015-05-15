Ранее тексты были написаны, но они не официально-деловой направленности. Нужно строгим стилем сделать тексты, основываясь на информации уже написанного материала Общий объём порядка 15 тысяч знаков. Выбор исполнителя на основе ...
Интересные факты для развития детей
Для детского календаря хочется набрать интересные факты. Фактов нужно 50 вариантов по 3:
1. О человеке, который является эталоном или из категории самый ..., сильный, известный, богатый, лучший в спорте, чемпион -тех, кто может быть примером и пару слов как добился (не более 20 слов), чтоб мотивировать ребенка
2. Неживая природа - география, геология, города, техника, роботы, машины, компьютеры - на тему интересно или самый старый,
3. Живая рыбы, птицы, животные, насекомые - самый или самый
всего до 50-60 слов на каждый до 20
предложение высылается с тестом о человеке !!!
Факт о человеке желательно подать так, чтоб ребенок мог взять у человека одно из его качеств и к чему-то стремится.
Пример. Самый сильный ... с 9 лет упорно трудился и делал зарядку
был болезненный, но начал заниматься и стал
преодолел трудности
был бедный работал ...
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