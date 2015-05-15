Интересные факты для развития детей

Для детского календаря хочется набрать интересные факты. Фактов нужно 50 вариантов по 3:

1. О человеке, который является эталоном или из категории самый ..., сильный, известный, богатый, лучший в спорте, чемпион -тех, кто может быть примером и пару слов как добился (не более 20 слов), чтоб мотивировать ребенка

2. Неживая природа - география, геология, города, техника, роботы, машины, компьютеры - на тему интересно или самый старый,

3. Живая рыбы, птицы, животные, насекомые - самый или самый

всего до 50-60 слов на каждый до 20

предложение высылается с тестом о человеке !!!

Факт о человеке желательно подать так, чтоб ребенок мог взять у человека одно из его качеств и к чему-то стремится.

Пример. Самый сильный ... с 9 лет упорно трудился и делал зарядку

был болезненный, но начал заниматься и стал

преодолел трудности

был бедный работал ...

ЗАДАЧА МОТИВИРОВАТЬ