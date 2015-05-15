Интересные факты для развития детей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок424 просмотра

Для детского календаря хочется набрать интересные факты. Фактов нужно 50 вариантов по 3:

1. О человеке, который является эталоном или из категории самый ..., сильный, известный, богатый, лучший в спорте, чемпион -тех, кто может быть примером и пару слов как добился (не более 20 слов), чтоб мотивировать ребенка

2. Неживая природа - география, геология, города, техника, роботы, машины, компьютеры - на тему интересно или самый старый,

3. Живая рыбы, птицы, животные, насекомые - самый или самый

всего до 50-60 слов на каждый до 20

предложение высылается с тестом о человеке !!!

Факт о человеке желательно подать так, чтоб ребенок мог взять у человека одно из его качеств и к чему-то стремится.

Пример. Самый сильный ... с 9 лет упорно трудился и делал зарядку

был болезненный, но начал заниматься и стал

преодолел трудности

был бедный работал ...

ЗАДАЧА МОТИВИРОВАТЬ

10 лет назад
s200680
Юрий 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

DSG
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Хорошо работает, с душой.
Спасибо Юрию за интересный проект и приятное общение. Рекомендую
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$12
2 дня
Работает быстро и в целом неплохо.
Сотрудничество состоялось без проблем, мои рекомендации заказчику.
vitek74
50 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$7
4 дня
Нормально и ответственно, может с небольшой задержкой.
В общем нормально. Можно работать!

Заявки фрилансеров

DSG
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
vitek74
50 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт-копирайт текста для интернет-магазина общего направления

    Ранее тексты были написаны, но они не официально-деловой направленности. Нужно строгим стилем сделать тексты, основываясь на информации уже написанного материала Общий объём порядка 15 тысяч знаков. Выбор исполнителя на основе ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи на юридическую тему

    Для сайта по юридическим услугам нужно еженедельно писать 3 статьи, рерайт популярных тем с известных форумов и порталов опыт работы по юридической теме обязателен

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт текстов по строительству

    $200

    Здравствуйте. Требуются авторы на разовый проект, тема: строительство. Оплата 30 руб за 1000 симв б.п. Требуется написать 50 текстов, каждый 3000-5000 симв б.п. Требования: 1. Писать четкий ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Свадебная тематика

    интересует написание текста для группы в ВК мы занимаемся организацией свадьбы в Италии нужен контент в группу.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Набор текста из mp3

    Друзья, требуется регулярный набор тексат из mp3 (2 р в месяц). Сколько будет стоить такой объем: http://www.slavicsac.com/2015/01/04/zhirinovsky/ Оплата только PayPal. Цены (за каждую статью) называйте в $ плз.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты по воротам, шлагбаумам

    Необходимо проводить рерайт каталогов, сайтов конкурентов: ворота алютех, дорхан, промышленные ворота и т.д.. Опыт работы в теме желателен. Указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов обязательно.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение автомобильного сайта

    Необходимо наполнение сайта автомобильной тематики - постоянное ведение и написание новых статей. Имеется ТЗ с количеством символов и ключевыми фразами. Статья должна полностью отвечать на вопросы пользователя по конкретной теме статьи. ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 30 текстов по строительной тематике

    Добрый день! Ищем копирайтера, который на основании зарубежного источника напишет текст. Текстов необходимо 30 штук, тема -строительство собственного дома. Оставляйте заявку, указывайте стоимость, примеры своих работ.

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать статьи

    Нужно написать для сайта несколько статей. Для начала статью на тему "Народы Урала". Требования: - от 3-4 тысяч символов; - уникальность текста 100% или близко к этому; ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад