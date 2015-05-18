vitek74

Виктор Креминский vitek74

 
49 летУкраина/Кременец
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Моя работа: качество, ответственность, результат!

Приветствую вас, дорогой заказчик! 

Меня зовут Виктор.Написанием текстов профессионально занимаюсь с декабря 2013 года. В основном пишу по таким темам:

  • Строительство — По некоторым узким тематикам (винтовые сваи и пр.) занимался наполнением сайтов!
  • Финансы и кредит — имею профильное высшее образование и неплохо разбираюсь!
  • Личная жизнь.
  • Мебель и некоторые другие.
  • Провожу бесплатный аудит текстового контента сайтов и консультации по этому вопросу!
  • Заполняю сайты, пишу посты в соцсетях, отзывы, комментарии, придумываю слоганы и т. п.
Работаю по цене от 120 руб./килознак.

Мои статьи отличают:
  • Читабельность — у меня хороший слог.
  •   Логичное и последовательное раскрытие темы.
  •   Уникальность.
  •   Естественно вставленные ключи (при необходимости)
  •   Грамотная структура — списки, подзаголовки (если это уместно).
Приятные бонусы для постоянных покупателей: 

  • Доброжелательное и позитивное общение со мною в привате!
  • При разовом заказе (или покупке) 10-и и более статей — скидка 12%!!!                                                Убеждён, сотрудничество со мною будет полезным для вас! С уважением Виктор.                                          Больше информации обо мне - https://vk.com/vkreminsky74
Отзывы заказчиков
s200680
Юрий 
56 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
8 баллов
9 лет назад
Интересные факты для развития детей
Нормально и ответственно, может с небольшой задержкой.
В общем нормально. Можно работать!
Ответный отзыв