Моя работа: качество, ответственность, результат!
Приветствую вас, дорогой заказчик!
Меня зовут Виктор.Написанием текстов профессионально занимаюсь с декабря 2013 года. В основном пишу по таким темам:
- Строительство — По некоторым узким тематикам (винтовые сваи и пр.) занимался наполнением сайтов!
- Финансы и кредит — имею профильное высшее образование и неплохо разбираюсь!
- Личная жизнь.
- Мебель и некоторые другие.
- Провожу бесплатный аудит текстового контента сайтов и консультации по этому вопросу!
- Заполняю сайты, пишу посты в соцсетях, отзывы, комментарии, придумываю слоганы и т. п.
- Читабельность — у меня хороший слог.
- Логичное и последовательное раскрытие темы.
- Уникальность.
- Естественно вставленные ключи (при необходимости)
- Грамотная структура — списки, подзаголовки (если это уместно).
- Доброжелательное и позитивное общение со мною в привате!
- При разовом заказе (или покупке) 10-и и более статей — скидка 12%!!! Убеждён, сотрудничество со мною будет полезным для вас! С уважением Виктор. Больше информации обо мне - https://vk.com/vkreminsky74
Отзывы заказчиков
$7
8 баллов
9 лет назад
Нормально и ответственно, может с небольшой задержкой.
Ответный отзыв
В общем нормально. Можно работать!