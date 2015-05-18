Моя работа: качество, ответственность, результат!

Приветствую вас, дорогой заказчик!

Меня зовут Виктор.Написанием текстов профессионально занимаюсь с декабря 2013 года. В основном пишу по таким темам:

Строительство — По некоторым узким тематикам (винтовые сваи и пр.) занимался наполнением сайтов!

Финансы и кредит — имею профильное высшее образование и неплохо разбираюсь!

Личная жизнь.

Мебель и некоторые другие.

Провожу бесплатный аудит текстового контента сайтов и консультации по этому вопросу!

Заполняю сайты, пишу посты в соцсетях, отзывы, комментарии, придумываю слоганы и т. п.

Читабельность — у меня хороший слог.

Логичное и последовательное раскрытие темы.

Уникальность.

Естественно вставленные ключи (при необходимости)

Грамотная структура — списки, подзаголовки (если это уместно).

Мои статьи отличают:Приятные бонусы для постоянных покупателей: