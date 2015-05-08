Задания для самообразования для школьников

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Закрыт3 заявки188 просмотров

Для сайта для школьников нужны задачи, которые они будут решать.

Для всех предметов и классов.

Основное требование, чтобы были хорошо оформлены и их было приятно и интересно читать и воспринимать.

Требуется:

1. Задание.

2. Подробное решение (фотография решения на бумаге).

3. Возможно объяснение и ссылки на параграф, в котором объясняется, как это задание должно быть выполнено.

* Я пока сам плохо представляю, как это будет выглядеть. Если готовы взяться сделать (или организовать) - пишите, пообщаемся.

10 лет назад
php_prog
Павел 
34 года
20 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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