andyfoto

Андрей Товстыженко andyfoto

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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Отзывы заказчиков
koks-nfs
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
7 баллов
10 лет назад
Дорисовать и поменять объекты на фото
Приемлемо сделал.
Рекомендую!
Ответный отзыв
9998494
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Дизайн магазина одежды одной марки.
Приятно работать с профессионалом, все оперативно и качественно.
Рекомендую!
Ответный отзыв
Ksusha-bestroof
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Срочно надо сделать фото домов и обработать их.
Приятно работать с профессионалом, все оперативно и качественно. Осталась очень довольна. Все мои пожелание были услышаны и воплощены в жизнь на 100% .Буду продолжать сотрудничество. Спасибо.
Очень хороший закзачик. Ответственый, пунктуальный, знает чего хочет, четко ставит задачу и к тому же приятный в общении человек. Положительные впечатления от работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
TheAviator
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$150
10 баллов
14 лет назад
Фотосьемка на свадьбу Киев
Фотки на пять с плюсом. К тому же приятный в общении человек.
Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
Фотосъемка
2 отзыва
$50/час
от $100от 1 дня
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