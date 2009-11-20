Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
7 баллов
10 лет назад
Приемлемо сделал.
Ответный отзыв
Рекомендую!
$1
10 баллов
12 лет назад
Приятно работать с профессионалом, все оперативно и качественно.
Ответный отзыв
Рекомендую!
$1
10 баллов
13 лет назад
Приятно работать с профессионалом, все оперативно и качественно. Осталась очень довольна. Все мои пожелание были услышаны и воплощены в жизнь на 100% .Буду продолжать сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень хороший закзачик. Ответственый, пунктуальный, знает чего хочет, четко ставит задачу и к тому же приятный в общении человек. Положительные впечатления от работы. Рекомендую!
$150
10 баллов
14 лет назад
Фотки на пять с плюсом. К тому же приятный в общении человек.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую!
Фотосъемка
2 отзыва
$50/час
от $100от 1 дня
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