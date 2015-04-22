Designer / Front-end developer (половина этата)

Необходимые навыки

Реальный опыт работы в этом направлении oт 3 лет.

Наличие портфолио (прикрепить к резюме либо ссылка на портфолио);

Ориентация на новые и современные тенденции в дизайне.

Уверенное владение HTML, CSS,

Понимание принципов адаптивного дизайна и практические навыки в UI/UX.

Опыт в верстке.

Умение работать автономно и в команде.

Предлагаем

Работу в команде профессионалов под руководством грамотного тим лида;

Работу над живыми высоконагруженными проектами;

Возможность расти и развиваться;

Обязанности

Разработка стиля/дизайна сайтов, макетов страниц с учетом web-usability

Переработка и улучшение существующих интерфейсов

Добавление новых функций в имеющиеся web страницы

Верстка страниц сайтов

Pефакторинг, оптимизация, поддержка портативных устройств и тд

О проекте

Ищем Designer / Front-end developer на половину этата в проекты ориентированные на западный рынок. Знание англиского языка необязательно, так как вся команда разработчиков русскоговорящая.