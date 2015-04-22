Необходимо разработать шаблоны письма для двух сайтов. Структура шаблонов будет идентичная, отличия только в дизайне. Дизайн шаблона дублирует дизайн сайта. Структура: шапка с контактами и меню категорий (на основе дизайна сайта), содержимое письма – текст ...
Designer / Front-end developer (половина этата)
Необходимые навыки
Реальный опыт работы в этом направлении oт 3 лет.
Наличие портфолио (прикрепить к резюме либо ссылка на портфолио);
Ориентация на новые и современные тенденции в дизайне.
Уверенное владение HTML, CSS,
Понимание принципов адаптивного дизайна и практические навыки в UI/UX.
Опыт в верстке.
Умение работать автономно и в команде.
Предлагаем
Работу в команде профессионалов под руководством грамотного тим лида;
Работу над живыми высоконагруженными проектами;
Возможность расти и развиваться;
Обязанности
Разработка стиля/дизайна сайтов, макетов страниц с учетом web-usability
Переработка и улучшение существующих интерфейсов
Добавление новых функций в имеющиеся web страницы
Верстка страниц сайтов
Pефакторинг, оптимизация, поддержка портативных устройств и тд
О проекте
Ищем Designer / Front-end developer на половину этата в проекты ориентированные на западный рынок. Знание англиского языка необязательно, так как вся команда разработчиков русскоговорящая.
Заявки фрилансеров
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