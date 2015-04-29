Landing page

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок179 просмотров

Сделать дизайн Landing Page для туристического агентства по направлению Турция.

Важно! Дизайнер с опытом для реализации лэндингов с высокой конверсией (

10 лет назад
scarletsails2014
Николай 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
$35
3 дня
Отлично отработан дизайн, быстро качественно и не дорого. Рекомендую всем.
Все прошло отлично! Четкое задание оплата по договору. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад