Редизайн сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок154 просмотра

Нужно выполнить редизайн с версткой данного сайта:http://www.avtogide.ru/ Необходим сменить шапку, логотип, шрифты, фон, увеличить текстовую зону. Все нужно сделать просто и со вкусом. Жду ваши ответы с указанием цены.

WordPress
10 лет назад
Andron66669
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров