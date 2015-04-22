Мелкие работы по дизайну

Необходимо сделать ряд простых задач, но очень качественно! А именно – подготовить графику для шаблона

burak-aydin.com/yacht/

1. Перерисовать простой логотип и немного его освежить (что бы в дизайн сайта вписался, как родной). – лого в приложении

2. Сделать простую, но очень сочную иллюстрацию. – там, где в шаблоне мужик с бородой, на его месте нужен коллаж из кораблей, яхт в очень высоком качестве.

3. Сделать три иконки по тематикам: трудоустройство моряков, грузоперевозки, обучающие курсы – по стилю сделать такие же, как в шаблоне, там где штурвал, узел и скафандр.

4. Найти сочные фоновые картинки для разделов: главная, о нас, контакты, трудоустройство моряков, грузоперевозки, обучающие курсы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте стоимость работ.

P.S. Желательно исполнитель из Украины, для оплаты на карту приватбанка.