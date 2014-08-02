Необходимо сделать ряд простых задач, но очень качественно! А именно – подготовить графику для шаблона burak-aydin.com/yacht/ 1. Перерисовать простой логотип и немного его освежить (что бы в дизайн сайта вписался, как родной). – лого ...
- $15Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, ищу специалиста, который сможет реализовать необходимые задачи в кратчайшие сроки. Нужен человек отлично владеющий JS+jQuery (имеется ввиду, знает чистый JS и изучил библиотеку jQuery и умеет писать собственный код, а не только пользоваться готовыми плагинами). Нужно ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Требования: * HTML 5 * CSS 2.1 - CSS 3 * JavaScript * jQuery * Twitter Bootstrap Обязанности: * Верстка параллаксовых сайтов * Верстка сайтов адаптивно * Написание jQuery анимаций для параллакс эфектов Оплата от 500у.е в месяц.HTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать пару очень простых правок в опенкарт. 1. Убрать нотисы 2. Убрать ворнинги 3. Плывет верстка когда добавляется в корзину товар 4. Значок доллара в корзине поменять на значок гривны. Бюджет ограничен. Работы на 10минут.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад