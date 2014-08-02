LUVR-BoSS

Владимир LUVR-BoSS

 
33 годаУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Мелкие работы по дизайну

    $15

    Необходимо сделать ряд простых задач, но очень качественно! А именно – подготовить графику для шаблона burak-aydin.com/yacht/ 1. Перерисовать простой логотип и немного его освежить (что бы в дизайн сайта вписался, как родной). – лого ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разовый проект для JS+jQuery специалиста

    Здравствуйте, ищу специалиста, который сможет реализовать необходимые задачи в кратчайшие сроки. Нужен человек отлично владеющий JS+jQuery (имеется ввиду, знает чистый JS и изучил библиотеку jQuery и умеет писать собственный код, а не только пользоваться готовыми плагинами). Нужно ...

    JavascriptjQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTML/CSS/JS Разработчик

    $500

    Требования: * HTML 5 * CSS 2.1 - CSS 3 * JavaScript * jQuery * Twitter Bootstrap Обязанности: * Верстка параллаксовых сайтов * Верстка сайтов адаптивно * Написание jQuery анимаций для параллакс эфектов Оплата от 500у.е в месяц.

    JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQuery
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Несколько простейших правок в шаблоне OpenCart

    Нужно сделать пару очень простых правок в опенкарт. 1. Убрать нотисы 2. Убрать ворнинги 3. Плывет верстка когда добавляется в корзину товар 4. Значок доллара в корзине поменять на значок гривны. Бюджет ограничен. Работы на 10минут.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад