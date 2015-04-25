Нужно нарисовать 2 дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок175 просмотров

Нужно нарисовать 2 дизайна для сайтов !

1)Сайт техникума !

2)Сайт этого же техникума только к празднику 9 мая !

Нужно что бы было красиво,удобно!

Цены не заламывайте ! Если будет все хорошо,будем работать на постоянной основе !

Внимание ! ТЗ нету ! и небудет ! Правок будет мало !

10 лет назад
andrey21521
Андрй 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров