Нужен дизайн одностраничного сайта для продажи каркасно щитовых домов. Макет вышлю. бюджет 2600 руб
Нужно нарисовать 2 дизайна
Нужно нарисовать 2 дизайна для сайтов !
1)Сайт техникума !
2)Сайт этого же техникума только к празднику 9 мая !
Нужно что бы было красиво,удобно!
Цены не заламывайте ! Если будет все хорошо,будем работать на постоянной основе !
Внимание ! ТЗ нету ! и небудет ! Правок будет мало !
Заявки фрилансеров
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