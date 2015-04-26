Дизайн лендинга

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок131 просмотр

Разработать дизайн для landing page и логотип для него.Ниша-строительство фундаментов. Утвержденному специалисту будет предоставлен мокап сайта. Поскольку лендинг делается для крупной компании дизайн желательно сделать простым,строгим и солидным.В случае необходимости для улучшения внешнего вида,расположение элементов представленное в мокапе можно изменять.

10 лет назад
anatoliy75
Анатолий 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров