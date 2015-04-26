Требуется дизайнер для создания сайта визитки компании по продаже нефтепродуктов оптом. Техническое задание отправим после выбора кандидата. Размещайте свои предложения.
Дизайн лендинга
Разработать дизайн для landing page и логотип для него.Ниша-строительство фундаментов. Утвержденному специалисту будет предоставлен мокап сайта. Поскольку лендинг делается для крупной компании дизайн желательно сделать простым,строгим и солидным.В случае необходимости для улучшения внешнего вида,расположение элементов представленное в мокапе можно изменять.
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