Дизайн сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка165 просмотров

Требуется дизайнер для создания сайта визитки компании по продаже нефтепродуктов оптом.

Техническое задание отправим после выбора кандидата. Размещайте свои предложения.

10 лет назад
tim_keed
Тимур 
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров