Внести изменения в дизайн лендинга.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок116 просмотров

Необходимо видоизменить лендинг - glagolia.ru. Все подробности во вложении.

зы Забыла, поменять логотип)

Все предоставлю в формате psd и ai

10 лет назад
ira-chernika
Ирина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров