Разработать дизайн для landing page и логотип для него.Ниша-строительство фундаментов. Утвержденному специалисту будет предоставлен мокап сайта. Поскольку лендинг делается для крупной компании дизайн желательно сделать простым,строгим и солидным.В случае необходимости для улучшения внешнего вида,расположение элементов ...
Социальная сеть
Ищу веб-дизайнера для создания макета социальной сети в photoshop, все подробности при личной встрече. Город Москва. Альтернатива Вконтакте с упрощенным футуристическим интерфейсом.
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