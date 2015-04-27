Требуется дизайн сайта-визитки из 4х простых страниц по ТЗ, пример предоставлю. Дизайн нужен в PSD, готовый к верстке. Тематика сайта - изготовление контейнеров. Прототип и ТЗ ...
Редизайн главной странички сайта
Необходимо сделать дизайн главной странички сайта. С дальнейшей версткой в Joomla
Исходник: medicaldragons.com.ua
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