Требуется дизайн сайта-визитки из 4х простых страниц по ТЗ, пример предоставлю. Дизайн нужен в PSD, готовый к верстке. Тематика сайта - изготовление контейнеров. Прототип и ТЗ ...
АвтоЭксперт.су
Дизайн и верстка сайта
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*- главные направления сайта нужно создать в первую очередь
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