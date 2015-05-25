Редизайн сайта

Ориентиры качества дизайна:

1. http://kolinkor.ru/stolovyj-tekstil

фон ткань-фактура , особенно интересен рисунок на фоне http://joxi.ru/D2P8wxnfxP4V23

2. http://apriori-salon.ru/ Нравиться фона под ткань, и то что он не забирает на себя внимание.

целевая аудитория:

Собственники, директора, управляющие ресторанами, кафе, барами, ночными клубами, фитнес-центрами, гостиницами, отелями. Руководство тех мест, где есть возможность украсить помещение текстилем: шторами, скатертями, одеждой персонала.

28-50 лет, м/ж 50/50

Цвет сайта желательно оставить прежним, взять рисунок фона под ткань красивый,

Убрать угловатости на сайте, возможно драпировкой.

Если посчитаете желательным иной цвет фона, сделайте набросок 2 вариантом.