Требуется дизайн сайта-визитки из 4х простых страниц по ТЗ, пример предоставлю. Дизайн нужен в PSD, готовый к верстке. Тематика сайта - изготовление контейнеров. Прототип и ТЗ ...
Редизайн сайта
Ориентиры качества дизайна:
1. http://kolinkor.ru/stolovyj-tekstil
фон ткань-фактура , особенно интересен рисунок на фоне http://joxi.ru/D2P8wxnfxP4V23
2. http://apriori-salon.ru/ Нравиться фона под ткань, и то что он не забирает на себя внимание.
целевая аудитория:
Собственники, директора, управляющие ресторанами, кафе, барами, ночными клубами, фитнес-центрами, гостиницами, отелями. Руководство тех мест, где есть возможность украсить помещение текстилем: шторами, скатертями, одеждой персонала.
28-50 лет, м/ж 50/50
Цвет сайта желательно оставить прежним, взять рисунок фона под ткань красивый,
Убрать угловатости на сайте, возможно драпировкой.
Если посчитаете желательным иной цвет фона, сделайте набросок 2 вариантом.
Выбранный исполнитель
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