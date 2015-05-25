Редизайн сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок327 просмотров

Ориентиры качества дизайна:

1. http://kolinkor.ru/stolovyj-tekstil

фон ткань-фактура , особенно интересен рисунок на фоне http://joxi.ru/D2P8wxnfxP4V23

2. http://apriori-salon.ru/ Нравиться фона под ткань, и то что он не забирает на себя внимание.

целевая аудитория:

Собственники, директора, управляющие ресторанами, кафе, барами, ночными клубами, фитнес-центрами, гостиницами, отелями. Руководство тех мест, где есть возможность украсить помещение текстилем: шторами, скатертями, одеждой персонала.

28-50 лет, м/ж 50/50

Цвет сайта желательно оставить прежним, взять рисунок фона под ткань красивый,

Убрать угловатости на сайте, возможно драпировкой.

Если посчитаете желательным иной цвет фона, сделайте набросок 2 вариантом.

10 лет назад
AN-drey1975
Андрей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Всё сделано даже сверх ожиданий. Благодарю!
Отлично поработали с Андреем. Заказчик принимал все без возражений - в большой степени это заслуга Андрея. Надеюсь, поработаем еще

Заявки фрилансеров

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад

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