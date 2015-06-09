Здравствуйте!

Нужен дизайнер принимающий оплату в гривне!!!

В данном случае нужно реализовать дизайн главной страницы сайта.

Оплата (в связи с курсом) 1400 грн НЕ БОЛЬШЕ!

При хорошей работе возможна работа и по другим проектам, при стабилизации курса может быть до 150$.