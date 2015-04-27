Отрисовка шаблона Дизайн внутрений страницы

Ориентиры качества дизайна: 1. http://kolinkor.ru/stolovyj-tekstil фон ткань-фактура , особенно интересен рисунок на фоне http://joxi.ru/D2P8wxnfxP4V23 2. http://apriori-salon.ru/ Нравиться фона под ткань, и то что он не забирает на себя ...