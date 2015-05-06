Дизайн шапки сайта (строгая и идейная!)

Здравствуйте.

Необходимо выполнить проект по дизайну шапки сайта в строгом, лаконичном стиле, главное здесь сама ИДЕЯ и ее реализация.

На данный момент имеется почти готовый сайт (шапка именно для этой страницы): http://intera54.ru.swtest.ru/glavnaya/

Сейчас вместо главного слайда, знак "?".

Заказчику необходимо получить, то, что будет отражать суть бизнеса "Снабжение товарами для офиса. Сегмент B2B". Т.е. то, что получит клиент работая с ними, а не закупаясь в киосках: сокращение финансовых затрат, упорядоченность в работе, вместо хаоса, быстрое оформление и доставка, централизованное снабжение (заказать можно всё в одном месте, даже товары для кухни).

В двух словах, шапка должна отражать суть их слогана: "Думайте о главном. Мы позаботимся о мелочах!" (С нами вы забудете о рутинных проблемах. С нами вам станет легче и вы не будете забивать голову лишним, а только главным!)

К проекту прикрепляю изображение очень сырой идеи для шапки. Но это выглядит слишком, черезчур американским.

Идея была такова:

Почти для каждого человека на первом месте стоит все-таки семья, дети, т.е. благополучие в семье. Можно слева разместить фотку (вместо этих трех людей) семьи например, а справа маленькие фотографии например бизнес, работа, отдых и чего нибудь еще. Типа иерархия важности потребностей. И фотки например нашего каталога (есть в наличии), или машины, или еще чего-нибудь. Смысл: что мы облегчаем им работу.

Слайд должен в первую очередь продавать идею слогана.

Вторая часть задания: найти (только найти!) более интересное фото для нижнего слайда, только чтобы был в "тему" и лаконично вписался в суть сайта.

Срок 3 дня для подготовки идеи и чернового варианта, 7 дней до дедлайна.

Бюджет 4к