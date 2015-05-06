Нужно видоизменить дизайн доски объявлений под современный стиль. Сейчас он выглядит так http://neon.metateg.pro/index.php. Расположение менять не нужно, только прорисовка и цвета. Но если будут предложения готов выслушать. Доска объявлений будет направлена на работу со всеми ...
Дизайн шапки сайта (строгая и идейная!)
Здравствуйте.
Необходимо выполнить проект по дизайну шапки сайта в строгом, лаконичном стиле, главное здесь сама ИДЕЯ и ее реализация.
На данный момент имеется почти готовый сайт (шапка именно для этой страницы): http://intera54.ru.swtest.ru/glavnaya/
Сейчас вместо главного слайда, знак "?".
Заказчику необходимо получить, то, что будет отражать суть бизнеса "Снабжение товарами для офиса. Сегмент B2B". Т.е. то, что получит клиент работая с ними, а не закупаясь в киосках: сокращение финансовых затрат, упорядоченность в работе, вместо хаоса, быстрое оформление и доставка, централизованное снабжение (заказать можно всё в одном месте, даже товары для кухни).
В двух словах, шапка должна отражать суть их слогана: "Думайте о главном. Мы позаботимся о мелочах!" (С нами вы забудете о рутинных проблемах. С нами вам станет легче и вы не будете забивать голову лишним, а только главным!)
К проекту прикрепляю изображение очень сырой идеи для шапки. Но это выглядит слишком, черезчур американским.
Идея была такова:
Почти для каждого человека на первом месте стоит все-таки семья, дети, т.е. благополучие в семье. Можно слева разместить фотку (вместо этих трех людей) семьи например, а справа маленькие фотографии например бизнес, работа, отдых и чего нибудь еще. Типа иерархия важности потребностей. И фотки например нашего каталога (есть в наличии), или машины, или еще чего-нибудь. Смысл: что мы облегчаем им работу.
Слайд должен в первую очередь продавать идею слогана.
Вторая часть задания: найти (только найти!) более интересное фото для нижнего слайда, только чтобы был в "тему" и лаконично вписался в суть сайта.
Срок 3 дня для подготовки идеи и чернового варианта, 7 дней до дедлайна.
Бюджет 4к
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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