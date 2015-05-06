Дизайн шапки сайта (строгая и идейная!)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок235 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо выполнить проект по дизайну шапки сайта в строгом, лаконичном стиле, главное здесь сама ИДЕЯ и ее реализация.

На данный момент имеется почти готовый сайт (шапка именно для этой страницы): http://intera54.ru.swtest.ru/glavnaya/

Сейчас вместо главного слайда, знак "?".

Заказчику необходимо получить, то, что будет отражать суть бизнеса "Снабжение товарами для офиса. Сегмент B2B". Т.е. то, что получит клиент работая с ними, а не закупаясь в киосках: сокращение финансовых затрат, упорядоченность в работе, вместо хаоса, быстрое оформление и доставка, централизованное снабжение (заказать можно всё в одном месте, даже товары для кухни).

В двух словах, шапка должна отражать суть их слогана: "Думайте о главном. Мы позаботимся о мелочах!" (С нами вы забудете о рутинных проблемах. С нами вам станет легче и вы не будете забивать голову лишним, а только главным!)

К проекту прикрепляю изображение очень сырой идеи для шапки. Но это выглядит слишком, черезчур американским.

Идея была такова:

Почти для каждого человека на первом месте стоит все-таки семья, дети, т.е. благополучие в семье. Можно слева разместить фотку (вместо этих трех людей) семьи например, а справа маленькие фотографии например бизнес, работа, отдых и чего нибудь еще. Типа иерархия важности потребностей. И фотки например нашего каталога (есть в наличии), или машины, или еще чего-нибудь. Смысл: что мы облегчаем им работу.

Слайд должен в первую очередь продавать идею слогана.

Вторая часть задания: найти (только найти!) более интересное фото для нижнего слайда, только чтобы был в "тему" и лаконично вписался в суть сайта.

Срок 3 дня для подготовки идеи и чернового варианта, 7 дней до дедлайна.

Бюджет 4к

10 лет назад
markzmanz
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад
$80
5 дней
Спасибо Василию за проделанную работу. Работает быстро и профессионально.
Только хорошие впечатления от сотрудничества с Игорем. Спасибо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн для доски объявлений!

    Нужно видоизменить дизайн доски объявлений под современный стиль. Сейчас он выглядит так http://neon.metateg.pro/index.php. Расположение менять не нужно, только прорисовка и цвета. Но если будут предложения готов выслушать. Доска объявлений будет направлена на работу со всеми ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта-сервиса

    $100

    Есть готовое ТЗ на дизайн для сайта. Хочется пообщаться и выяснить стоимость работы, обговорить нюансы. ТЗ вышлю при личном общении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта о здоровье

    $150

    Привет, друзья. Нужен дизайн сайта на движке Wordpress - шапка, футер, интерфейс главная и внутренняя страница. полный комплект ТЗ полностью готово, будет выслано выбранному исполнителю. Коротко о задаче: Обязательно ...

    WordPress
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать дизайн с нуля

    $250

    Нужен дизайн интернет магазина в psd, для десктопа, а так же отдельно для мобильных уст-тв. Ничего нету, ни логотипа, ни каких-либо наработок. Рассматриваться будут кандидаты только с наличием в портфолио макетов интернет магазинов, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн ИМ

    Подробное тз приложил. Оплата после работы! Студиям не беспокоить!

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта.

    Необходимо произвести редизайн сайт ratatuy-nal.ru От вас требуется страница блога - она же главная страница Страницы информационные или страница поста, новости, статьи. Страница каталога.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-дизайнер

    В молодую и слаженную команду требуется второй дизайнер. Мы люди адекватные. Настроены на развитие и самовыражение при помощи своей профессиональной деятельности. Всегда идем навстречу людям. Работы для дизайнера много и разной. Есть клиенты ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад