Дизайн главной страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок373 просмотра

нужен чистый дизайн минималистичный

логотип nameit

примеры дизайна который нравится

https://www.kickstarter.com/

http://www.tvrdek.cz/cs

10 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Frambuas
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$100
3 дня
Отличный дизайнер, чувство цвета, очень доволен результатом, будем работать еще. Рекомендую!
От работы с Василием остались только положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

Frambuas
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта о здоровье

    $150

    Привет, друзья. Нужен дизайн сайта на движке Wordpress - шапка, футер, интерфейс главная и внутренняя страница. полный комплект ТЗ полностью готово, будет выслано выбранному исполнителю. Коротко о задаче: Обязательно ...

    WordPress
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать дизайн с нуля

    $250

    Нужен дизайн интернет магазина в psd, для десктопа, а так же отдельно для мобильных уст-тв. Ничего нету, ни логотипа, ни каких-либо наработок. Рассматриваться будут кандидаты только с наличием в портфолио макетов интернет магазинов, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн ИМ

    Подробное тз приложил. Оплата после работы! Студиям не беспокоить!

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта.

    Необходимо произвести редизайн сайт ratatuy-nal.ru От вас требуется страница блога - она же главная страница Страницы информационные или страница поста, новости, статьи. Страница каталога.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-дизайнер

    В молодую и слаженную команду требуется второй дизайнер. Мы люди адекватные. Настроены на развитие и самовыражение при помощи своей профессиональной деятельности. Всегда идем навстречу людям. Работы для дизайнера много и разной. Есть клиенты ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    $40

    Ориентиры качества дизайна: 1. http://kolinkor.ru/stolovyj-tekstil фон ткань-фактура , особенно интересен рисунок на фоне http://joxi.ru/D2P8wxnfxP4V23 2. http://apriori-salon.ru/ Нравиться фона под ткань, и то что он не забирает на себя ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Визуализировать текст для сайта и сделать шапку

    Добрый день уважаемые дизайнеры. Нужно визуализировать текст для главной страницы сайта koreashop.ru Задача: 1) визуализировать пять тезисов для главной страницы сайта 2) сделать шапку Пояснение: ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад