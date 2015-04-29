Логотип сайта (под диз сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок227 просмотров

Сделать логотип для сайта, чтобы поместить его туда. Плюс для полиграфии логотип в кривых.

Логотип будет состоять из домена сайта.

Сделать просто и стильно. Без сильных заморочек. 1-2 часа максимум на работу. Нужно как можно быстрее лого.

Кандидатам выдам домен и сайт, где будет располагаться логотип.

10 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Все отлично, быстро, есть чувство стиля, схватывал пожелания с полуслова.
оперативная оплата. рекомендую

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно довести до ума мобильную версию

    $10

    Есть сайт http://7.compservice.pro/ Если зайти с телефона или планшета все едет и плывет. Шаблон динамичным с кучей наворотов, нужно отключить мобильную версию для пережатия сайта на разных разрешениях экрана и сделать чтобы сайт везде выглядел ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн шапки сайта (строгая и идейная!)

    $80

    Здравствуйте. Необходимо выполнить проект по дизайну шапки сайта в строгом, лаконичном стиле, главное здесь сама ИДЕЯ и ее реализация. На данный момент имеется почти готовый сайт (шапка именно для ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать дизайн для доски объявлений!

    Нужно видоизменить дизайн доски объявлений под современный стиль. Сейчас он выглядит так http://neon.metateg.pro/index.php. Расположение менять не нужно, только прорисовка и цвета. Но если будут предложения готов выслушать. Доска объявлений будет направлена на работу со всеми ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн 1 внутренней странички

    $12

    Есть утвержденные макеты. 1.Необходимо показать как будет выглядеть 1 макет на мобильном устройстве. Ничего нового не придумываем берем уже пример с существующих мобильных версиях. Сроки - Сегодня

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта-сервиса

    $100

    Есть готовое ТЗ на дизайн для сайта. Хочется пообщаться и выяснить стоимость работы, обговорить нюансы. ТЗ вышлю при личном общении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта о здоровье

    $150

    Привет, друзья. Нужен дизайн сайта на движке Wordpress - шапка, футер, интерфейс главная и внутренняя страница. полный комплект ТЗ полностью готово, будет выслано выбранному исполнителю. Коротко о задаче: Обязательно ...

    WordPress
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать дизайн с нуля

    $250

    Нужен дизайн интернет магазина в psd, для десктопа, а так же отдельно для мобильных уст-тв. Ничего нету, ни логотипа, ни каких-либо наработок. Рассматриваться будут кандидаты только с наличием в портфолио макетов интернет магазинов, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад