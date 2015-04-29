Логотип сайта (под диз сайта)

Сделать логотип для сайта, чтобы поместить его туда. Плюс для полиграфии логотип в кривых.

Логотип будет состоять из домена сайта.

Сделать просто и стильно. Без сильных заморочек. 1-2 часа максимум на работу. Нужно как можно быстрее лого.

Кандидатам выдам домен и сайт, где будет располагаться логотип.