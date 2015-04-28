Нужен дизайн блога для Word Press в PSD

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок246 просмотров

Уважаемые фрилансеры- нужно сделать красивый, уникальный дизайн блога

Бюджет 200$

+ отличная верстка, натяжка на WP(Бюджет отдельно по верстке)

Ориентир Блог http://isif-life.ru/ стиль нужен такой же

В предложениях портфолио, отзывы, примеры работ.

Тех задание после определения кандидата ( обязательные элементы)

Сработаемся, будет больше заказов. Отбираю специалистов для дальнейшей работы

WordPress
10 лет назад
SerheyPolovinkin
Сергей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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