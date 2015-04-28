Добрый день, есть готовый шаблон http://www.templatemonster.com/de/joomla-vorlagen-tipo-34184.html# и фирменный стиль, т.е. логотип, визитки, фирменный бланк. Готовый шаблон в Joomla 1.6.3, необходимо переложить в актуальную версию Joomla и установить язык ...
Нужен дизайн блога для Word Press в PSD
Уважаемые фрилансеры- нужно сделать красивый, уникальный дизайн блога
Бюджет 200$
+ отличная верстка, натяжка на WP(Бюджет отдельно по верстке)
Ориентир Блог http://isif-life.ru/ стиль нужен такой же
В предложениях портфолио, отзывы, примеры работ.
Тех задание после определения кандидата ( обязательные элементы)
Сработаемся, будет больше заказов. Отбираю специалистов для дальнейшей работы
Заявки фрилансеров
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