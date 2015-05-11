SerheyPolovinkin

Сверстать блог из PSD, натянуть на Wordpress В предложениях портфолио, отзывы, примеры работ, цены Тех задание после определения кандидата (обязательные элементы)
HTML-верстка13 заявок
Закрыт
10 лет назад
Сверстать блог из PSD, натянуть на Wordpress В предложениях портфолио, отзывы, примеры работ, цены Тех задание после определения кандидата (обязательные элементы)
Уважаемые фрилансеры- нужно сделать красивый, уникальный дизайн блога Бюджет 200$ + отличная верстка, натяжка на WP(Бюджет отдельно по верстке) Ориентир Блог http://isif-life.ru/ стиль нужен такой же ...