Дизайн студенческого фриланса

Нужно видоизменить дизайн доски объявлений под современный стиль. Сейчас он выглядит так http://neon.metateg.pro/index.php. Расположение менять не нужно, только прорисовка и цвета. Но если будут предложения готов выслушать. Доска объявлений будет направлена на работу со всеми ...