Нужно доработать дизайн интернет магазина авто тематики. Предыдущий исполнитель отрисовал главную, получил оплату и почему-то свалил :) Нужно отрисовать остальные страницы. Главную прикрепил Бюджет на внутренние страницы соответственно небольшой. ...
Дизайн студенческого фриланса
Есть идея стартапа: фриланс для студентов.
т.е. место где можно заказать контрольную или курсовую.
Нужен дизайн. Простой, плоский, стильный и недорогой :)
Выслушаю ваши предложения. Подробности обсудим с кандидатами.
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