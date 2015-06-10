Есть сайт http://7.compservice.pro/ Если зайти с телефона или планшета все едет и плывет. Шаблон динамичным с кучей наворотов, нужно отключить мобильную версию для пережатия сайта на разных разрешениях экрана и сделать чтобы сайт везде выглядел ...
Риэлторы
Лендинг. Сайт риэлторов. Подробности в почте
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $80
Здравствуйте. Необходимо выполнить проект по дизайну шапки сайта в строгом, лаконичном стиле, главное здесь сама ИДЕЯ и ее реализация. На данный момент имеется почти готовый сайт (шапка именно для ...Завершен10 лет назад
Нужно видоизменить дизайн доски объявлений под современный стиль. Сейчас он выглядит так http://neon.metateg.pro/index.php. Расположение менять не нужно, только прорисовка и цвета. Но если будут предложения готов выслушать. Доска объявлений будет направлена на работу со всеми ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $12
Есть утвержденные макеты. 1.Необходимо показать как будет выглядеть 1 макет на мобильном устройстве. Ничего нового не придумываем берем уже пример с существующих мобильных версиях. Сроки - СегодняЗавершен10 лет назад
- $100
Есть готовое ТЗ на дизайн для сайта. Хочется пообщаться и выяснить стоимость работы, обговорить нюансы. ТЗ вышлю при личном общении.Завершен10 лет назад
- $100
нужен чистый дизайн минималистичный логотип nameit примеры дизайна который нравится https://www.kickstarter.com/ http://www.tvrdek.cz/csЗавершен10 лет назад
- $150
Привет, друзья. Нужен дизайн сайта на движке Wordpress - шапка, футер, интерфейс главная и внутренняя страница. полный комплект ТЗ полностью готово, будет выслано выбранному исполнителю. Коротко о задаче: Обязательно ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен дизайн интернет магазина в psd, для десктопа, а так же отдельно для мобильных уст-тв. Ничего нету, ни логотипа, ни каких-либо наработок. Рассматриваться будут кандидаты только с наличием в портфолио макетов интернет магазинов, ...Завершен10 лет назад
Подробное тз приложил. Оплата после работы! Студиям не беспокоить!Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад