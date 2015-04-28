Нужно проработать цвета, размеры, размещение блоков, подобрать и вставить соответствующие тематике (но в едином концептуальном ключе) картинки, фоны. Также необходимо местами перевоплотить излишний текст в графику (это важно), картинки, иконки, схемы и так ...
Создать уникальный шаблон для блога
Здравствуйте всем. Мне бы нужно создать простой, уникальный шаблон для моего блога http://azatblog.ru/ . Где описание блога, оставить описание так же, ну можно что-то другое, сцепляющее и добавить туда фотографию компьютера, под всем этим добавив запись "Блог Усманова Азата". Внизу, где второй строкой идут названия рубрик, там указывать названия страниц. Шаблон нужен в две колонки, с правым сайдбаром. Рубрики буду указывать в сайдбаре. А на шапке справа поместить мою фотографию. Ширина страниц с записями и ширина сайдбара остаются такими же. Т.е размеры шаблона те же. Все должно быть белым. Шаблон нужен адаптивный, чтоб подходил под любое мобильное устройство.
Такой шаблон сколько будет стоить? И сроки выполнения?
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