Создать уникальный шаблон для блога

Здравствуйте всем. Мне бы нужно создать простой, уникальный шаблон для моего блога http://azatblog.ru/ . Где описание блога, оставить описание так же, ну можно что-то другое, сцепляющее и добавить туда фотографию компьютера, под всем этим добавив запись "Блог Усманова Азата". Внизу, где второй строкой идут названия рубрик, там указывать названия страниц. Шаблон нужен в две колонки, с правым сайдбаром. Рубрики буду указывать в сайдбаре. А на шапке справа поместить мою фотографию. Ширина страниц с записями и ширина сайдбара остаются такими же. Т.е размеры шаблона те же. Все должно быть белым. Шаблон нужен адаптивный, чтоб подходил под любое мобильное устройство.

Такой шаблон сколько будет стоить? И сроки выполнения?