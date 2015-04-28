Создать уникальный шаблон для блога

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок143 просмотра

Здравствуйте всем. Мне бы нужно создать простой, уникальный шаблон для моего блога http://azatblog.ru/ . Где описание блога, оставить описание так же, ну можно что-то другое, сцепляющее и добавить туда фотографию компьютера, под всем этим добавив запись "Блог Усманова Азата". Внизу, где второй строкой идут названия рубрик, там указывать названия страниц. Шаблон нужен в две колонки, с правым сайдбаром. Рубрики буду указывать в сайдбаре. А на шапке справа поместить мою фотографию. Ширина страниц с записями и ширина сайдбара остаются такими же. Т.е размеры шаблона те же. Все должно быть белым. Шаблон нужен адаптивный, чтоб подходил под любое мобильное устройство.

Такой шаблон сколько будет стоить? И сроки выполнения?

10 лет назад
svetoch001
Азат 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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