Magento импорт из XML, отправка заказа через API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки141 просмотр

У кого есть опыт работы с Magento.

1. Сделать Magento импорт товара из XML в магазин, чтобы корректно заливались в нужные категории, подкатегории и товары.

Исходник XML пришлю заинтересовавшимся.

2. Отправка заказа через API на другой сервис.

Есть подробное описание API сервиса который должен получать заказы.

Описание API тоже вышлю заинтересованным вместе с XML.

Тем у кого нет опыта работы с Magento, мне кажется будет трудновато, так что предпочтение тем кто уже с Magento работал.

Magento
15 лет назад
AndreyZ
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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