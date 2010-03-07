Переделаль тему сайта gazelin.ru Внешее исполнение остается таким же Просто сделан по пионерски коряво, а надо сделать нормальную тему
Magento импорт из XML, отправка заказа через API
У кого есть опыт работы с Magento.
1. Сделать Magento импорт товара из XML в магазин, чтобы корректно заливались в нужные категории, подкатегории и товары.
Исходник XML пришлю заинтересовавшимся.
2. Отправка заказа через API на другой сервис.
Есть подробное описание API сервиса который должен получать заказы.
Описание API тоже вышлю заинтересованным вместе с XML.
Тем у кого нет опыта работы с Magento, мне кажется будет трудновато, так что предпочтение тем кто уже с Magento работал.
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