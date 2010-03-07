Magento импорт из XML, отправка заказа через API

У кого есть опыт работы с Magento.

1. Сделать Magento импорт товара из XML в магазин, чтобы корректно заливались в нужные категории, подкатегории и товары.

Исходник XML пришлю заинтересовавшимся.

2. Отправка заказа через API на другой сервис.

Есть подробное описание API сервиса который должен получать заказы.

Описание API тоже вышлю заинтересованным вместе с XML.

Тем у кого нет опыта работы с Magento, мне кажется будет трудновато, так что предпочтение тем кто уже с Magento работал.