Скрипт для автоматизированной вставки баннера

Языки - питон, перл

1-> Скрипт, запускается от рута в консоли юнкис-систем.

- имеет два режима

- - а) режим добавления контента во все файлы

- - б) режим добавления контента только в индексы.

- - в) режим продолжения добавления контента, с последней позиции в list.txt

2-> Находит все файлы пхп доступные для записи, и скидывает их в файл - list.txt

3-> Определяет скорость записи в один файл куска кода 1,5кб.

- -считает приблезительную скорость "прохода" по всем файлам

- - -если проход по всем файлам занимает меньше 15 минут по "предварительным оценкам" то просто, переходить к поэтапному добавлению контента.

- - -иначе, считает, сколько можно обработать файлов за 15 мин, создает файл cron.txt, в которм сторка для добавления в крон на запуск скрипта каждые Х мин, переходит к пункту 4.

4-> начинает поэтапное добавление контента каждого файла в конец по очереди.

5-> после 15 мин, позиция последнего обработанного файла сохраняется и скрипт останавлиает работу.

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добавление контента ведется с сохранением даты правки и создания файла.