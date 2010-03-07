Разбить список на страницы. Шаблонизатор Smarty.

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Закрыт3 заявки104 просмотра

Есть список комментариев, которые необходимы разбить на страницы. шаблонизатор Smarty. Подробности и файлы шаблонов вышлю выбранном исполнителю.

15 лет назад
xgb
47 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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