Программирование дополнений для WebAsyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок114 просмотров

1. Дополнительный вид оплаты с помощью банковской ссылки. Технические характеристики указаны на сайте банка, который предоставляет эту услугу (https://www.swedbank.ee/business/d2d/collection/banklink/description?language=RUS). Такая же интеграция должна быть осуществлена с другим банком в Эстонии.

2. Оформления счета на эстонском языке (перевод не нужен) после осуществления покупки согласно требованиям по законодательству Эстонии (обрзаец будет предоставлен)

3. Отправление заказов через услугу SmartPost http://www.smartpost.ee/ru/business.html

При выборе этой услуги необходимо дополнение в виде выбора терминала. Необходимо дополнительное меню в виде списка. Эта информация должна впоследствиии отражатся в заказе и на счете.

Webasyst
15 лет назад
ItSolutions
Скицко 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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