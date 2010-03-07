Программирование дополнений для WebAsyst

1. Дополнительный вид оплаты с помощью банковской ссылки. Технические характеристики указаны на сайте банка, который предоставляет эту услугу (https://www.swedbank.ee/business/d2d/collection/banklink/description?language=RUS). Такая же интеграция должна быть осуществлена с другим банком в Эстонии.

2. Оформления счета на эстонском языке (перевод не нужен) после осуществления покупки согласно требованиям по законодательству Эстонии (обрзаец будет предоставлен)

3. Отправление заказов через услугу SmartPost http://www.smartpost.ee/ru/business.html

При выборе этой услуги необходимо дополнение в виде выбора терминала. Необходимо дополнительное меню в виде списка. Эта информация должна впоследствиии отражатся в заказе и на счете.