Задача для кодера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок221 просмотр

Нужен кодер, 1 страница, есть фиксированная центральная вёрстка+скрипт, соответственно нужно наложить их на вёрстку. Жду сроки и цены.

15 лет назад
scraggy
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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