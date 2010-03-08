Убрать лишнее из файла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок319 просмотров

Есть .sql файл размером 20 мегабайт

надо написать скрипт, который пробежится по файлу и удалит "" в тех строках, где есть что-либо из этого:

[word1

[word2

[word3

[word4

[word5

[word6

[word7

[word8

[word9 word10

[word11 word12

"" в строке может повторяться несколько раз, надо удалить все, а может и не быть вообще

SQL
15 лет назад
mralexei
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
30 минут назад
15 лет назад
$20
2 дня
Всё отлично, спасибо
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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
30 минут назад
15 лет назад
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