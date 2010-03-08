Требуется мод или скрипт для vBulletin 3.7.2., который бы мог выполнять произвольное действие просмотра форума, определенного указанного списка пользователей. В общем, если проще говоря, нужно что бы определенный список пользователей в течении 24 часов периодически ...
Убрать лишнее из файла
Есть .sql файл размером 20 мегабайт
надо написать скрипт, который пробежится по файлу и удалит "" в тех строках, где есть что-либо из этого:
[word1
[word2
[word3
[word4
[word5
[word6
[word7
[word8
[word9 word10
[word11 word12
"" в строке может повторяться несколько раз, надо удалить все, а может и не быть вообще
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