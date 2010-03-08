Интернет магазин на Magento

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок217 просмотров

Требуется доработка интернет магазина на Magento. Сроки сжатые, но за это готов заплатить.

Подробности, ТЗ, дизайн обсудим с кандидатом.

Magento
15 лет назад
myekb
Ekb 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)

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