Здравствуйте! Нужен человек, который поможет установить скрипт на СИ на сервер (дедик или vps c операционкой freebsd например). Бюджет - 20 wmz. Оставляйте сразу асю для ...
Отредактировать шаблоны на основе Smarty
Отредактировать шаблоны на основе шаблонизатора Smarty.
желателен опыт civi CRM
знание php, желательно drupal.
пишите лучше в скайп Artemy_Gorbunov
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