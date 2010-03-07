Отредактировать шаблоны на основе Smarty

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Закрыт1 заявка99 просмотров

Отредактировать шаблоны на основе шаблонизатора Smarty.

желателен опыт civi CRM

знание php, желательно drupal.

пишите лучше в скайп Artemy_Gorbunov

DrupalPHP
15 лет назад
rusbroker
Артемий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

weblives
Vladimir Malyi 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

weblives
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15 лет назад
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