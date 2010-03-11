Необходимо создать сайт на Wordpress. Сайт на 3-х языках. Особенность — переключение между двумя «скинами». Есть дизайн всех типовых страниц в PSD. В аттаче — скриншоты дизайна. Верстка — блочная, валидная. Жесткий ...
Скрипт: обработка матем.-логических выражений
Имеется таблица:
№, R1_1,R1_2,...,R6_1,R6_2,F, Формула
R1_1 - R6_2 - целые числа
F - вещественное число
В поле "Формула" содержатся формулы вида:
[s]([R1_1] = 1) and ([R1_2] = 0)[s/]
[s]([%f]+[R1_2]) > [R1_1][s/]
(в каждой строке отдельная формула)
вместо [R1_1], [R1_2], [%f] нужно подставить соответствующие поля из таблицы и, после соответственных математических преобразований, вычислить логическое выражение. Если оно истина, то записать в другую таблицу значение которое стоит вначале ([s] соответственно 36)
используемые операции:
- математические операции: +, -, *, /
- операции сравнения: >,
- логические операции: and, or
- скобки
Скрипт должен быть написан на PHP, также используется mysql.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $400
Требуется доработка интернет магазина на Magento. Сроки сжатые, но за это готов заплатить. Подробности, ТЗ, дизайн обсудим с кандидатом.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Сверстать макет сайта, запрограммировать. бюджет 150 у.е. срок 5 днейЗавершен15 лет назад
Нужно создать приложение для вконтакте. Простенькое на голоса. Приложение на подобе сапера на голоса. icq:358751320Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужен человек, который поможет установить скрипт на СИ на сервер (дедик или vps c операционкой freebsd например). Бюджет - 20 wmz. Оставляйте сразу асю для ...Закрыт15 лет назад
Отредактировать шаблоны на основе шаблонизатора Smarty. желателен опыт civi CRM знание php, желательно drupal. пишите лучше в скайп Artemy_GorbunovЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется создание CMS для сайта украинского информационного-аналитического центра ВБР-ИНФОРМ. Функционально это будет что-то среднее между сайтом-визиткой и очень простым онлайн-СМИ (с лентой публикаций, материалы которой гибко агрегируются в довольно разветвленную систему ...Завершен15 лет назад
- $50
От вас цена, сроки. Это не магазин, по-этому virtuemart не нужен, но здесь будет каталог товаров. + В админке им нужно будет устанавливать скидку, модель тоже стандартный. Приоритет цене\качеству\скорости. ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Нужно разработать приложение для вконтактею. Стучите в асю 577 065 983Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется настроить кодировку в joomla 1.0.15 LE изначально стояла версия 1.0.12 Stable, я сменил на 1.0.15 LE, и тут возникли проблемы с кодировкой, вместо слов - знаки ?????Завершен15 лет назад