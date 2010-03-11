Скрипт: обработка матем.-логических выражений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки265 просмотров

Имеется таблица:

№, R1_1,R1_2,...,R6_1,R6_2,F, Формула

R1_1 - R6_2 - целые числа

F - вещественное число

В поле "Формула" содержатся формулы вида:

[s]([R1_1] = 1) and ([R1_2] = 0)[s/]

[s]([%f]+[R1_2]) > [R1_1][s/]

(в каждой строке отдельная формула)

вместо [R1_1], [R1_2], [%f] нужно подставить соответствующие поля из таблицы и, после соответственных математических преобразований, вычислить логическое выражение. Если оно истина, то записать в другую таблицу значение которое стоит вначале ([s] соответственно 36)

используемые операции:

- математические операции: +, -, *, /

- операции сравнения: >,

- логические операции: and, or

- скобки

Скрипт должен быть написан на PHP, также используется mysql.

MySQLPHP
15 лет назад
4you4ever
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
2 дня
Отличный программист: сделал все быстро и в срок. Быстро вводил все поправки, которые требовались. Работой остался доволен, обращусь еще.
Станислав отличный заказчик, ставит четкую задачу и понятное тз. Работали по предоплате, спасибо за проект, обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
15 лет назад