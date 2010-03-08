Вордпресс. Небольшой программинг

Требуется создание CMS для сайта украинского информационного-аналитического центра ВБР-ИНФОРМ. Функционально это будет что-то среднее между сайтом-визиткой и очень простым онлайн-СМИ (с лентой публикаций, материалы которой гибко агрегируются в довольно разветвленную систему ...