Вордпресс. Небольшой программинг

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки132 просмотра

CMS: Вордпресс.

Задача: Необходимо, чтобы при нажатии ссылки главного меню статичного сайта и переходе на страницу (она уже построена на вордпресс) становился НЕВИДИМЫМ 1 из 2ух блоков div (блоки с меню).

От Вас строго:

1. Бюджет

2. Сроки

3. Опыт

Заявки рассматриваются только в проекте.

WordPress
15 лет назад
richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров