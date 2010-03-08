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Интеграция скрипта галереи в страницу
Необходимо интегрировать скрипт в страницу.
Итак, на странице 2 блока (см.рисунок)
В блоке 1:
Список преврьюшек, одновременно отображается 3 шт, остальные листаются стрелками.
Сами превьюшки – это картинки-ссылки на страницы.
В блоке 2:
Превьюшки внизу – то же что и в блоке 1, только при нажатии на превьюшку не переходим на другую страницу, а отображается содержимое соответствующего блока контента (на рисунке красный блок «содержимое 2»). Этот блок может содержать любые html-данные (картинка, текст, флеш и т.п.)
В блоке 2 превьюшке не должны быть жестко привязаны к блоку содержимого, т.е. они могут находиться в любом месте страницы.
Вот вроде подходящие скрипты:
http://www.twospy.com/galleriffic/index.html
http://spaceforaname.com/galleryview
Я с помощью второго скрипта реализовал это поотдельности, но не могу оба блока разместить на одной странице (работает только один из них). Второй может размещать несколько свих экземпляров на одной странице, но я не могу его правильно интегрировать в страницу.
Если вы знаете другие, более подходящие – можно использовать их.
Работа больше для прокачки экспириенса и хорошего отзыва, т.к. бюджет мягко говоря сильно ограничен.
Спасибо!
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