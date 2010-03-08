Интеграция скрипта галереи в страницу

Необходимо интегрировать скрипт в страницу.

Итак, на странице 2 блока (см.рисунок)

В блоке 1:

Список преврьюшек, одновременно отображается 3 шт, остальные листаются стрелками.

Сами превьюшки – это картинки-ссылки на страницы.

В блоке 2:

Превьюшки внизу – то же что и в блоке 1, только при нажатии на превьюшку не переходим на другую страницу, а отображается содержимое соответствующего блока контента (на рисунке красный блок «содержимое 2»). Этот блок может содержать любые html-данные (картинка, текст, флеш и т.п.)

В блоке 2 превьюшке не должны быть жестко привязаны к блоку содержимого, т.е. они могут находиться в любом месте страницы.

Вот вроде подходящие скрипты:

http://www.twospy.com/galleriffic/index.html

http://spaceforaname.com/galleryview

Я с помощью второго скрипта реализовал это поотдельности, но не могу оба блока разместить на одной странице (работает только один из них). Второй может размещать несколько свих экземпляров на одной странице, но я не могу его правильно интегрировать в страницу.

Если вы знаете другие, более подходящие – можно использовать их.

Работа больше для прокачки экспириенса и хорошего отзыва, т.к. бюджет мягко говоря сильно ограничен.

Спасибо!