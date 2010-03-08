Работа в Silverlig

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок358 просмотров

Требуеться специалист который работает в Silverlight 4

нужно сделать формы и таблици

а так же кто владеет языком C#

только в украине киевне какой предоплаты поймите правельно

15 лет назад
proriv77
Максим 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров